Helena lleva siete días sin saber dónde están sus hijos

ESTUVO 50 DÍAS ATRINCHERADA PARA QUE NO SE LOS QUITASEN

Helena hace siete dias que no ve a sus hijos. Tras estar atrincherada 50 dias para que no se los quitasen, el juez ordenó que los niños volvieran con su padre a Portugal. Ahora, no sabe dónde están y el padre no responde a sus llamadas ni telegramas.