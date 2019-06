Graban las humillaciones de un maestro a su hijo de cinco años: "Estás medio hecho. No vas a aprender nunca"

Rocío es madre de un niño de cinco años. Asegura que desde que tenía tres años (cuando empezó el primer año de Educación Infantil), el pequeño pasó de ser un "niño alegre" a estar "triste, asustadizo y con miedo".

Un día, "y tras encontrarlo llorando en el salón", el niño le pidió a su madre no volver al centro (un colegio público de Huelva) y le aseguró que el profesor "le decía tonto" y "le insultaba". Rocío acudió al centro para hablar con el docente, que "lo negó todo".

Sin embargo, el hijo de Rocío seguía manteniendo una actitud extraña. "Se pegaba en la cabeza y se decía a sí mismo que era tonto, se regañaba cuando se equivocaba", relata la madre a laSexta Noticias. "Un día nos lo encontramos por la calle y mi hijo entró en pánico, su cara reflejaba el miedo", añade.

Fue entonces, cuando esta madre decidió esconder en el pantalón de su hijo una grabadora.

Gritos y humillaciones continuas a los pequeños

Más deen el aula de su hijo. "Insulta a todos los niños, les dice tontos, hay niños que lloran y él los imita llorando", apunta Rocío.

laSexta ha tenido acceso a algunos de esos audios. En ellos el profesor utiliza expresiones como "estás medio hecho", "no vas a aprender nunca" o "como no sabéis sumar o leer, veníos a la pizarra para que lo paséis mal y echéis cuenta".

Tras esto, la madre del pequeño puso en conocimiento del centro lo ocurrido y denunció los hechos. El profesor se dio de baja "muy afectado" por lo ocurrido y acudió a declarar a Juzgado de Instrucción número 4 de Huelva.

"En su declaración pidió disculpas al colegio, pero no a los padres ni a los niños. Dijo que mi niño es agresivo, que le pegaba", explica Rocío, que se muestra indignada con esas palabras.

"Mi niño es un niño que no mataría ni a una mosca, es nervioso, pero no es agresivo", añade y explica que el pequeño sufre ataques de epilepsia y tiene medicación.

El juzgado archivó el caso y tras una sanción administrativa (falta leve en el expediente) el docente ha regresado al centro en el aula de apoyo. "Ya no es tutor, pero imparte en el aula de apoyo a niños de la misma edad", afirma la madre denunciante.

El profesor sigue ejerciendo en el centro

Rocío no entiende que su hijo, "que ha vivido una pesadilla", siga encontrándose con el profesor por los pasillos y pide que le trasladen de centro. Cuenta con el apoyo de otros padres de alumnos, aunque reconoce que hay progenitores que, pese a oír los audios, siguen apoyando al profesor.

"Intentaba enseñar a niños de cinco años a realizar cuentas complejas de cabeza. No me parece mal y está bien que sea exigente. Pero son niños y esas no son formas. No se les puede humillar de esa manera", añade.

De momento, el niño y sus compañeros cuentan con otra profesora como tutora en este curso (tercer año de Educación Infantil) y según explica Rocío, ahora su hijo es feliz. "Está contento. La profesora es maravillosa, excelente. El niño le tiene mucho cariño y está más tranquilo". La madre espera que con la difusión de la audios el centro tome medidas severas contra el docente.