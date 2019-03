85 funcionarios de Montellano, en situación de riesgo por no cobrar desde junio

Juan Manuel es un funcionario que acude a trabajar como cada día. No obstante, lleva sin cobrar desde el mes de junio. Es miembro de la Policía Local en Montellano, Sevilla, desde hace 33 años.

Enseñando su nómina de septiembre, explica que "es de 1600 euros limpios pero no está cobrada". Así lleva meses acumulados, sin recibir ni un euro. Juan Manuel y su familia no pueden más.

"Ya necesito ayuda para comer, para duchar o para comprar una bombona", asegura. Tiene dos hijos y una hipoteca a la que hacer frente. "He tenido que recurrir a Cáritas para pagar la hipoteca", reconoce el agente. La asociación le ha ayudado este mes.

Pero el temor no se pasa. "No sé lo que va a pasar el mes que viene", reconoce Juan Manuel. Sus suegros también le echan una mano en lo que pueden. "No sé qué pasa en este pueblo, que no termina nunca", apostilla el suegro de Juan Manuel.

El caso de este policía no es único. En total, son 85 los funcionarios a los que se les debe dinero. Inés, por ejemplo, limpia en el ayuntamiento, y su hijo ha tenido que dejar de estudiar.

"Es imposible pagarle el traslado, el piso y mantenerle en sevilla", explica Inés. Su hija tampoco ha recibido una beca. "Yo declaro un dinero que no estoy recibiendo, por lo que ni recibo la beca ni el dinero porque no cobro", apostilla la funcionaria.

La nueva corporación municipal en el Consistorio desde junio dice que es imposible pagar la deuda acumulada. Han pedido anticipos a la diputación y han prometido pagar paulatinamente.

"Tenemos previsto hacer frente al pago de la nómina de junio a finales de octubre. Me consta que está preparando las nóminas", explica Nerea Romero, portavoz del ayuntamiento. Sin embargo, los trabajadores como Juan Manuel no pueden esperar más, su mensaje es claro: los están arruinando.