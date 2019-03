Se frenan las macrofiestas en España tras la tragedia del Madrid Arena

Ha sido la primera pero no será la última en caer. El Space Fest del empresario Miguel Angel Flores sigue vendiendo entradas pero no para Año Nuevo. En Madrid ni un sólo espacio público se abrirá para despedir el año.



Más de lo mismo en Barcelona, que el año pasado se permitieron nueve eventos con capacidad para 10.000 personas y esta nochevieja sólo dos, eso sí con un aforo limitado a la quinta parte, 2000 personas que pagaran casi el doble por su entrada.



Ni una sola macrofiesta en Sevilla, ni en Isla Mágica ni en VillaLuisa. Los severos controles de seguridad no permiten ni un solo cotillón fuera de las discotecas y miran con lupa los locales de más de 700 personas.



Y otro tanto en Valencia, techno sí, pero sin excesos. La macrofiesta de la Feria de Valencia se ha prohibido porque el promotor pedía 19 horas ininterrumpidas de música y baile, este año sólo se han pedido 7 permisos y no se ha concedido ninguno para los recintos externos.



El año lo acabaremos bailando, pero eso sí, nunca rodeados de más de 3000 personas.