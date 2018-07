Entra en un centro penitenciario el joven condenado a seis meses por robar una bici

Adrián Moreno, el joven sevillano condenado a seis meses de cárcel por el hurto de una bicicleta y otros actos delictivos, ha ingresado voluntariamente en un Centro de Inserción Social (CIS). El joven de 26 años, que actualmente trabaja en el sector hostelero, ha mostrado preocupación por su empleo a los medios de comunicación y ha criticado que no ha recibido apoyo por parte de los partidos políticos.

Moreno ha explicado que está arrepentido: "lo que se hace se paga, entiendo eso, pero después de tantos años no, me tenían que haber cogido en su día y no tenía que haber recurrido al Supremo". El joven, que espera recibir el indulto, ha delinquido en varias ocasiones y una de las condenas que recibió debido al allanamiento de morada en el domicilio de su expareja sentimental en 2010, ha sido suspendida por la juez de lo penal 13 de Sevilla, Yolanda Sánchez.

Lo que no ha llegado a suprimir la fiscalía es la pena que recibió el joven por robar una bicicleta cuando tenía 18 años, un acto que se acumula en su historial, donde rezan cinco detenciones por hurto y cuatro delitos contra la seguridad vial cometidos entre 2011 y 2014.