Los enfermos de Hepatitis C, indignados por la justificación del alto precio del Sovaldi

TRAS LA DECLARACIONES A SEXTA NOTICIAS DE MERCEDES GARCÍA

Indignación y rabia entre los enfermos de Hepatitis C tras escuchar aquí a la mujer que durante varios años dirigió el laboratorio que comercializa el Sovaldi. No entienden cómo se puede hablar de forma tan frívola de la vida de miles de personas, que no le puedes poner precio. Mercedes García defendió que el Solvadi se pague a un precio u otro según la renta per cápita de cada país.