Defensa desclasifica los 'Expedientes OVNI': más de 1.900 documentos sobre "avistamientos de fenómenos extraños"

Hasta 80 OVNI se han visto en España. El Gobierno lo confirma sacando a la luz los conocidos como 'Expedientes OVNI'. Sí, pueden creérselo, el Ministerio de Defensa los tiene registrados en más de 1.900 páginas. Documentos secretos que durante más de 50 años han permanecido ocultos y que ahora el Gobierno desclasifica.

Avistamientos que describen con precisión militar: "Dos testigos observan a las 20:45, desde la Estación de El Plantío, un objeto inmóvil que a los pocos segundos se puso en movimiento con gran rapidez, desapareciendo una estela que le predecía. El objeto desapareció entre las nubes siendo la duración del avistamiento de un minuto o minuto y medio".

Algunos expedientes incluyen detalles con fotografías o bocetos, como uno que describe cómo un objeto triangular desaparece a toda velocidad en apenas cinco segundos. "Hay que dedicarle tiempo y sobre todo bastante dinero para investigarlas bien y dar una respuesta a la sociedad", asegura el catedrático de Astronomía de la Universidad de Santiago, José Ángel do Cobo.

El primer avistamiento que recoge Defensa en estos documentos se remonta al año 62 en San Javier, en Murcia. Destaca en avistamientos de fenómenos extraños, Galicia. Los 'Expedientes OVNI' recogen cuatro, los dos últimos en Noia. Entre sus vecinos, crédulos e incrédulos.

"A mí no me extrañaría", asegura un vecino, al mismo tiempo que otra mujer afirma con insistencia que "no somos los únicos que estamos aquí". Pero ojo a lo que nos recuerdan los expertos. "Con estos datos desclasificados se van cerrando esos archivos que, en ningún caso, nunca nos hablaron de una invasión extraterrestre", recuerda el astrofísico Javier Armentia.

Porque los archivos se basan únicamente en lo que la gente ha dicho ver, aunque 50 años después siguen sin tener explicación.