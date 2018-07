El 73% de los españoles son sedentarios y están en riesgo de sufrir enfermedades crónicas

Reducir el riesgo de sufrir diabetes, hipertensión o cáncer es tan sencillo como andar dos horas y media a la semana. La posibilidad de tener estas enfermedades es mayor en el 73% de los españoles, que son sedentarios. Las mujeres supondrían el 80%, mientras que los hombres, el 66%.

En este estudio han participado más 22.000 personas encuestadas por el Ministerio de Educación y Deporte, según el cual los límites se disparan a partir de los 45-50 años en adelante.

El Ministerio de Eduación también ha anunciado que en España nos gastamos casi mil millones de euros en los efectos del sedentarismo. Esto quiere decir que invertimos el 80% del presupuesto sanitario en tratar enfermedades crónicas, pero solo un 3% para prevenirlo.

La inactividad fisica es el cuarto factor de riesgo de mortalidad en el mundo. Por comunidades, Madrid y País Vascos son las más activas, mientras que los gallegos son los más sedentarios, siendo la población inactiva seis veces mayor que la población activa.

Los expertos recomiendan ejercicio para prevenir enfermedades crónicas, pero no solo eso, sino también no fumar, no beber alcohol y evitar el sobrepeso.