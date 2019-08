El coordinador de alertas sanitarias de Sanidad ha hablado en la Cadena Ser de la última hora del brote de listeriosis que, con la información epedimológica de la que dispone, "parece estar remitiendo" aunque ha reconocido que podría "haber algún rebrote de algún grupo porque no se hayan enterado" de la crisis.

En cuanto a la gestión que se ha hecho de este brote, Simón habla de dos problemas: El etiquetado y la retirada de productos de la carne 'La Mechá'. En cuanto al etiquetado, el coordinador de alertas sanitarias de Sanidad asegura que "no es lo habitual, pero parece que hubo algún error de etiquetado de las muestras". En cuanto a la retirada de los productos, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad explica que "se decidió no retirarlos hasta que no hubiera una evidencia o de infección en esos otros productos o de casos asociados a ellos".

Sobre la empresa que distribuía la carne de la empresa Magrudis de la carne mechada sin la etiqueta de 'La Mechá', Simón asegura que la Junta de Andalucía se encontró con dificultades a la hora de identificar la marca blanca porque "era un listado complicado": "Fue difícil de gestionar la información y llevó un tiempo a los inspectores". Ha aseverado que "podría haber carne en el mercado", aunque confía en que "realmente" no esté en el mercado porque "los consumidores la han consumido ha consumido o porque la han desechado".

El gerente de Magrudis, José Marín, ha asegurado en una entrevista que su fábrica de Sevilla tenía un protocolo de limpieza diario y ha declarado: "Si encuentran bacterias en un quirófano, ¿cómo no va a haber en mi fábrica?". Fernando Simón responde que "hay normativa y mecanismos para eliminar las bacterias de los productos" y asegura que "una carne envasada al vacío de este tipo no debería tener Listeria a la salida de la empresa". Casos como estos son "muy poco probables".

Referente a si la listeriosis ha traspasado fronteras, Simón ha confirmado que se estudia el primer caso de un posible contagiado en el extranjero, "un inglés que estuvo en Sevilla que comió carne mechada" y fue diagnosticado en Francia, tras "dos días ingresado".

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad también ha descartado que la Listeria haya causado la muerte de un paciente con cáncer terminal porque "es difícil achacar la bacteria como causa primaria de la muerte". Aun así, prefiere esperar al informe final de la defunción antes de asegurar nada.