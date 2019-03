Detenidos dos adolescentes por la presunta violación a un niño de nueve años

Un niño de nueve años ha sido presuntamente violado por dos adolescente de 15 y 17 años, en una vivienda deshabitada en el barrio de Los Colorines de Badajoz, donde encerraron al menor agredido.

Según relata la madre del niño de 9 años, el pequeño se marchó sobre las 17:30 horas del pasado viernes y no llegó a casa hasta pasadas las diez de la noche.

Cuando llegó a casa no quiso contar nada. "No me quería contar nada porque tenía miedo que lo iban a matar", dice la madre.

"Me dijo que lo habían tenido en un piso, tapándole la boca, habían abusado de él", explica la madre.

El informe del forense, según su madre, revela que el niño llegó a ser violado hasta en dos ocasiones, y que presentaba marcas en las muñecas y en la boca.

"A parte de violarlo lo han podido matar porque le dejaban sin respiración cuando le tapaban la boca", cuenta su madre.

La madre del menor agredido quiere olvidar cuanto antes este episodio, por lo que pedirá a la Junta de Extremadura un cambio de domicilio y el traslado a otro colegio.

"No quiere ir a la escuela ni sale de casa. Se tapa la cara y se despierta de noche sobresaltado", narra la madre.

Las familias de los dos adolescentes, que permanecen detenidos en un centro de menores, se han marchado del barrio.