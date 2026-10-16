"Es desviar el punto de mira": los acampados de Sol responden a los ataques del PP por el vídeo en la fuente de Carlos III

El PP ha aprovechado el vídeo, posiblemente tomado desde la sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid, para cargar contra ellos: "Es una guarrada, para una vez que os laváis iros a otra parte".

Es la imagen que más viral se ha hecho de la acampada de Sol en estas últimas horas. La imagen, posiblemente tomada desde la sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid, de varias personas usando la fuente de Carlos III como una piscina. Dándose un baño en pleno centro de la capital, en una secuencia usada por el PP para cargar contra quienes allí están protestando por la situación de la vivienda en España.

Y es que desde la cuenta del PP de la Comunidad de Madrid les han tildado de guarros: "Esto es una guarrada. Para una vez que os laváis iros a otra parte".

José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, en la misma línea. Usando el lema de 'Viva la lucha obrera' adaptado al vídeo de Sol: "Viva la ducha obrera".

Ante esto, los acampados en Sol han salido a responder a todos los mensajes que llegan tanto del PP como de diversos miembros de la formación de Génova. "Es un momento puntual", dicen.

"El vídeo es anecdótico, no representa lo que es la concentración", exponen algunos. Otros, afirman que "focalizar ahí la atención es desviar el punto de mira".

Hay quien también ha comparado todo con lo que pasa en algunas celebraciones deportivas: "Si no destruyen patrimonio no me parece grave. En las celebraciones de fútbol hay cientos de personas en fuentes".

Así pues, la situación tras eso es que Ayuso ha cerrado la estación de Metro de Sol por motivos de "limpieza" y varios operarios están en el lugar para proceder a ello.

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