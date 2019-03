Descartan que la muerte de un padre y su hija en Almonte sea un parricidio

Fuentes cercanas a la investigación han indicado que esta hipótesis, que fue la que en un principio se barajó con más fuerza a tenor de los primeros indicios encontrados en el domicilio, se ha descartado al tomar peso otras pruebas obtenidas en las últimas horas por diferentes equipos de la Policía Judicial.

Las fuentes no descartan que se trate de un doble asesinato, aunque mantienen abiertas todas las hipótesis sobre este suceso, que ha consternado al municipio de Almonte, y no ha trascendido si hay o no sospechosos.

Los cuerpos, que presentaban aparentes signos de violencia y heridas de arma blanca, fueron hallados en torno a las 14.40 horas del lunes por el padre y abuelo paterno de los fallecidos en el domicilio de la Avenida de los Reyes número 3 donde residían.

Poco después, desde las 15.00 horas, comenzaban a llegar al domicilio agentes la Guardia Civil, que acotaron la zona, y hasta el lugar se desplazaron varios miembros de la Policía Judicial de Huelva, así como forenses del Instituto Anatómico y la juez de guardia.

Después de horas de inspección en el interior de la vivienda se requirió la presencia de un equipo de la Policía Judicial de Madrid, que finalizó su trabajo en torno a las 04.30 horas, procediéndose al levantamiento de los cadáveres que se encuentran en el Instituto Anatómico Forense.

Almonte (Huelva) vive hoy el primero de los dos días de luto oficial que decretó ayer el pleno por el fallecimiento de estas personas, y las banderas del Ayuntamiento ya ondean a media asta, mientras que sobre el caso se ha decretado el secreto de sumario.