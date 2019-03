Decenas de vecinos se encierran en el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan

Decenas de vecinos de Alcázar de San Juan han pasado la noche encerrados en el Ayuntamiento para decir no a la privatización del agua. El alcalde ha avisado que si continúa el encierro serán desalojados, pero de momento, sigue.

Y fuera, más manifestaciones en contra. El alcalde defiende una gestión mixta, pero ya hay 11.000 firmas para defender que sea pública, casi un tercio de la población.

Por eso piden una consulta popular en el próximo pleno. El alcalde defiende que es la única solución ante una deuda de ocho millones de euros. Según el PSOE, "va a pasar lo mismo que en Jerez: se va a encarecer el agua".

El Ayuntamiento asegura que no subirá el precio del agua y tampoco habrá despidos, pero no se fían. De nuevo una gran movilización contra la gestión política. Esta vez, para que el agua no pase a manos privadas.