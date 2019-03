Las 20 cuentas bancarias de Flores están vacías

Las acusaciones particulares del caso Madrid Arena preguntarán al juez por el informe de la Policía que revela que el promotor de la fiesta de Halloween, Miguel Ángel Flores, imputado en la causa, posee veinte cuentas corrientes bancarias en España y todas ellas están vacías.

Los abogados de dos de las víctimas de la tragedia lo han expresado así a los periodistas antes de la comparecencia del jefe de la Inspección de Planificación y Coordinación de la Policía Municipal, Óskar de Santos, y del empleado de Seguriber Cristian Fraile como testigos ante el juez que investiga la muerte de cinco jóvenes en una estampida humana en el Madrid Arena el pasado 1 de noviembre.

María José Siñeriz, abogada de la familia de Cristina Arce, ha indicado que acaba de conocer el dato sobre las cuentas "vacías" de Flores, publicado por el diario El Mundo. Abdón Núñez, representante legal de la familia de Belén Langdon, ha considerado "sorprendente" la publicación de una información que está recogida en una pieza separada, declarada secreta, antes de apuntar: "No sabemos cómo ha podido llegar eso a conocimiento de nadie".

El titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Eduardo López-Palop, ha abierto una pieza separada, declarada secreta, para investigar el patrimonio de los empresarios Miguel Ángel y José María Flores Gómez y de su empresa 'Diviertt', por si quieren huir de España y sustraerse a la acción de la Justicia.

Miguel Ángel Flores se encuentra en libertad, tras haber abonado una fianza de 200.000 euros que le impuso el juez, junto con la retirada de su pasaporte y la obligación de comparecer en el juzgado dos veces al mes. El juez acordó estas medidas cautelares el pasado 28 de diciembre después de la segunda declaración judicial de Flores tras la publicación de un vídeo en el que se apreciaba cómo varias personas trasladaban a un edificio próximo al Madrid Arena las urnas con las entradas en presencia del empresario.

En cuanto a la declaración del mando policial Óskar de Santos, las acusaciones particulares le preguntarán por algunos "incumplimientos" de la Policía Municipal e intentarán que "rompa el guión" sobre la orden de servicio para la fiesta de Halloween y el nivel de riesgo del evento.

Por su parte, el empleado de Seguriber, Cristian Fraile, podrá aclarar cómo era la enfermera que vio en el Madrid Arena la noche de los hechos y que solo ha visto él. Siñeriz ha manifestado que espera que Fraile ratifique la declaración que hizo voluntariamente ante la Policía el pasado 13 de noviembre, que "implica a gente de la organización de forma clara y contundente".

El abogado del Ayuntamiento de Madrid Luis Rodríguez Ramos ha señalado que la declaración del mando policial va a aportar lo que pasó en la conformación del operativo de la Policía Municipal para el evento."Se está buscando una culpabilidad que la Policía Municipal no tiene en este asunto y, por mucho que se profundice, no se va a encontrar nada", ha subrayado Rodríguez Ramos. Desde un punto de vista mediático, ha opinado, "es muy bonito organizar este follón porque se implica a la Policía Municipal y al Ayuntamiento, pero no tiene ninguna trascendencia para el procedimiento jurisdiccional de investigación del delito y de los culpables".