La carne de caballo o cómo reducir costes en tiempos de crisis

Desde que han empezado a aparecer alimentos adulterados con carne de caballo los consumidores se hacen varias preguntas:

¿De dónde viene esta carne?

Con la llegada de la etapa más dura de la crisís económica se ha pasado de sacrficar 30.000 caballos en España en 2010 a 70.000 en 2012. Muchos de ellos caballos de particulares que ya no se pueden permitir mantenerlos y que los venden a bajo precio.

¿Para qué mezclan carne de caballo con la de vaca?

Se trata de una reducción de gastos que no se quiere comunicar al consumidor. "La carne de equino ha bajado mucho de precio y es económicamente rentable", explica Carlos Arnaiz, subdirector del Instituto General de Consumo



¿Puede provocar algún problema de salud?

Si la carne de caballo, está en buen estado y ha pasado todos los controles sanitarios pertinentes es comenstible. El problema es haya sido adulterada de forma clandestina. "En determinados productos donde se ha detectado el fraude se han hallado sustancias farmacológicas que pueden tener riesgo para el ser humano ante el consumo de esos alimentos", señala Rubén Sánchez, portavoz de FACUA.

¿Se hacen suficientes controles sanitarios con nuestra comida?

El propio ministro de Agricultura Arias Cañete reconocía que este fraude en los etiquetados no se había detectado antes, porque no se habian realizado controles especificos para detectarlo.

¿Qué va a pasar con toda la comida retirada?

Si usted ha comprado un producto que ha sido retirado puede devolverlo y le tendrán que dar lo que le costó. En cuanto al destino a final de las cantidades de comida que ya no se venderan, Finlandia ha aprobado tras comprobar que no tienen ningún problema para la salud sean distribuidas entre los pobres. Esta idea en España de momento no termina de arrancar.