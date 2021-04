"Dios da pañuelo a quien no tiene mocos". Este refrán, tan antiguo como cierto a veces, podría aplicarse a lo que ha sucedido en una administración de loterías en Gijón: han repartido un bote de 19.246.473,59 euros en el Gordo de la Primitiva del pasado domingo, pero aún no ha ido nadie a reclamarlo. Puede que el interesado o interesada no se haya enterado todavía, que no haya tenido tiempo de ir a demandar su premio o que no quiera recibir el dinero.

Este participante se ha convertido en acertante de primera categoría al adivinar los cinco números de la combinación del domingo 4 de abril, que corresponden a las cifras 18, 25, 43, 44 y 52, además del número clave o reintegro, que corresponde al 5. La hazaña, desde luego, no es sencilla, porque la probabilidad de acertar estos seis números es de 1 entre 31.625.100, según la web especializada en sorteos 'Combinacionganadora'.

El boleto del Gordo de la Primitiva premiado este domingo ha sido validado en la Administración de Loterías número 3 de Gijón, situada en la calle Río de Oro, 8, en el distrito de El Llano. "19 millones de euros no se dan todos los días. Primero reaccionamos con esperanza de haber sido nosotros. Luego, con alegría. De eso trata nuestro trabajo", explican los dueños de la administración, Juan Luis Cardeli y Amalia López, en un artículo publicado en el diario 'El Comercio'. Además, esperan que el afortunado, del que se desconoce la identidad por el momento, sea "alguien del barrio, alguien que lo necesite especialmente en esta época tan complicada que estamos viviendo".

La suerte está sonriendo a este punto de venta en este 2021: además de entregar ahora el bote más alto de la historia en Gijón en juegos de azar, han repartido otros grandes premios en los últimos meses, como un billete de Bonoloto premiado con más de 954.000 euros o dos boletos de la primitiva tasados en más de 2.000 euros cada uno. Además, en 2012 dieron el gordo de la Lotería de Navidad y dos años después repartieron un segundo premio de este famoso sorteo.

Al margen de este primer premio, el sorteo del domingo ha dejado un acertante de segunda categoría (los cinco números de la combinación, sin el número clave) en la ciudad de Madrid. El jugador afortunado ha ganado más de 192.000 euros en este sorteo y ha validado su boleto en la Administración de Loterías número 473, en el barrio de Arturo Soria, indica 'Europa Press'.

¿Qué pasa si nadie reclama el premio?

El acertante del Gordo de la Primitiva de este pasado domingo tiene tres meses para ir a cobrar su premio en Gijón, empezando a contar desde el día siguiente a la celebración del sorteo, en este caso el lunes 5 de abril, según se indica en las normas de este sorteo. Si pasado este plazo el interesado no se presenta en la administración, perderá toda posibilidad de recibir el premio. En este caso, los más de 19 millones de euros pasarán a las arcas del Estado, es decir, a Hacienda.