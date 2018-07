Los bomberos recuperan un sexto cadáver entre los escombros del edificio derrumbado en Tenerife

Con mucho cuidado, y entre escombros del derrumbe, han sacado otro cuerpo. Se trata de una mujer todavía sin identificar, la sexta víctima rescatada hasta el momento. En las últimas horas, los equipos de rescate están centrando en recuperar el séptimo cuerpo, el único que, oficialmente, quedaba por localizar.

De momento han sido rescatados los cuerpos de cuatro mujeres y dos hombres, dos de nacionalidad española, dos italiana, una marroquí y una finlandesa, según fuentes municipales.

"Tengo en mí esos escombros, esos escombros que estan ahí abajo, esa gente que pueda seguir ahí abajo y si hay alguien vivo que no pueden oír y no pueden salir.. es una angustia", se lamenta Ánima Marrero, la presidenta de la comunidad del edificio.

Más de 200 profesionales trabajan sin descanso, porque que existe la posibilidad de que haya más víctimas. Apuntalar parte de la fachada por motivos de seguridad, dicen, es su prioridad. Por su parte, el Ministro de Defensa en funciones, Pedro Morenés, se ha desplazado por segundo día consecutivo hasta la zona afectada.

Además, se ha habilitado un centro de atención con psicólogos para las familias afectadas. "No siempre estan igual van a estar más abatidos o menos, más esperanzados o menos; entonces nos tenemos que adaptar a la manera de ser de la persona y cómo se encuentran en ese momento", explica Virginia Sánchez, Portavoz Oficial del Colegio de Psicólogos.

Aún no se han facilitado más datos identificativos de las seis víctimas, excepto los de una mujer española natural de Avilés, Asturias, llamada Flor, de 70 años, quien fue la primera en ser localizada sin vida el jueves por la tarde. Silvia, hija de Flor, ha estado en la zona del derrumbe y ha hablado con los periodistas, ante los que se ha mostrado muy agradecida a los participantes en el operativo de rescate.

"Mi madre ya no está con nosotros, así es la vida, pero he visto gente que ha salido del edificio muy mal", lamenta Silvia en referencia a las personas que participan en las labores de desescombro. La hija de la víctima ha agradecido el trabajo de agentes de policía y bomberos y en particular "al fantástico servicio de psicólogos".

De momento se desconocen las causas del derrumbe. Se habla de una posible explosión o por obras que se estaba realizando en el edificio.