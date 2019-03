El asesino de la joven danesa confiesa haber descuartizado a otra mujer

Desde el pasado 23 de octubre, Nékora no tiene noticias sobre el paradero de su madre, Montserrat. Le perdieron la pista en Girona y ahora, el detenido en Madrid por el crimen de la joven danesa, ha confesado haber acabado con su vida. Según ha podido saber laSexta Noticias, Dave Verbist declaró haberlo hecho durante una noche de copas.

Ahora la Policía y los Mossos d'Esquadra lo investigan, porque por el momento no han encontrado su cuerpo ni ninguna pista que lo corrobore. "Me han dicho que prudencia, que están investigando. Dicen que podría estar relacionado, aunque no se sabe cómo", afirma la hija de Monserrat.

La joven está desbordada, incluso los medios belgas, país de origen del presunto autor del crimen, han contactado con ella. "Me han asegurado que este chico estuvo viviendo una temporada con mi madre", explica.

Él está ya en prisión provisional. Fue detenido por otro homicidio que también confesó, el de Anne. El cuerpo de la joven danesa fue encontrado en unos apartamentos turísticos madrileños.

Anne llevaba sólo 11 días trabajando en Madrid, cuando el hombre, aprovechando que trabajaba para la empresa que se lo alquiló, entró a su apartamento y acabó, presuntamente, con su vida. La Policía sospecha que la estranguló, cubrió su cuerpo con papel y aceite e intentó quemarlo. Él tenía antecedentes por agresión sexual.