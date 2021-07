La policía busca a un grupo de entre dos y cuatro personas de origen latinoamericano como sospechosos de apuñalar mortalmente a Isaac por la espalda en un túnel del Retiro, en Madrid.

En el momento del ataque, la víctima hablaba por teléfono con un amigo cuando le dieron caza. Este joven explica a laSexta cómo vivió todo: "Escuché cómo gritó 'ay, ay, ay, ay'. Jamás pensé que le habían apuñalado".

Según explica, antes del fatídico momento iban hablando por teléfono e Isaac le advirtió que un grupo de personas le iba persiguiendo por el túnel. "Íbamos hablando y de repente me dijo que le seguían 3 ó 4 personas, no recuerdo bien la cifra", nos explica el amigo.

Y es que, en su opinión, todo apunta a unos conocidos del barrio con los que Isaac "había llegado a tener problemas con ellos", aunque aclara que "no cosas tan graves, sólo palabras y alguna vejación".

Pero de momento todo son suposiciones, porque la policía tiene aun abiertas todas las hipótesis pese a que todo hace indicar que los atacantes pueden pertenecer a bandas latinas por el aspecto que llevaban.

Otra de sus amigas no sabe decir quién ha podido ser, pero es clara: "No sé si son amistades o no, pero la han pagado con él". Mientras, la familia sigue sin entender por qué han matado a un chico "sin maldad" y aseguran que desconocían que le estuvieran acosando. Además, su cuñada explica que no tenía relación con ninguna banda y que no tenía ningún antecedente.