Alumnos de Magisterio de Santiago denuncian a un profesor por su actitud homófoba

Los alumnos están hartos de estos comentarios homófobos dichos en clase por un profesor de Magisterio de primero en Santiago de Compostela, "que la homosexualidad es contagiosa, hace daño a la sociedad, que es una alteración genética, una enfermedad…", es lo que asegura este docente, Domingo Neira.

También denuncian que este profesor propone lecturas donde se relaciona el travestismo y las violaciones. "Puede tener su opinión, pero en clase no me parece correcto que se hagan esas declaraciones", opina una alumna.

Más de 80 alumnos se han reunido en frente de la Facultad han hecho pública su protesta, piden que se retire la cátedra a este profesor. Esto ya se denunció hace ocho años y ahora cuentan con el apoyo de otros cursos.

Medianilla Xurxo Sánchez. "Estos alumnos de primero están hartos y tras años repitiendo estas declaraciones han decido denunciar que se le retire la cátedra”. El rectorado está estudiando qué medidas disciplinarias adoptar con respecto a este profesor.