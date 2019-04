Adiós a la playa y la piscina por unos días: el bajón de las temperaturas pilla por sorpresa a casi toda España

Pocas cosas tocan más el ánimo que ver llover en tu refugio de vacaciones. En Valencia, bandera roja, nubes, viento, olas... pero aún así la gente se muestra esperanzada en la arena por si se despeja el mal tiempo. En la playa de Jávea, los bañistas se despiden y dejan paso a los surferos. Es día de quedarse plantado junto a los socorristas, esperando un permiso para bañarse que no va a llegar. "Si es un día nada más, no me preocupa", decía un ciudadano.

Pero el cielo nos trae malas noticias: mañana también va a llover en el Mediterráneo. Sin embargo, el fin de semana tendremos sol. La noticia en el resto de España es el bajón de temperaturas. En Bilbao, las máximas han pasado de 31 grados a 18. Casi 14 grados menos. Demasiado incluso siendo Bilbao. "El que quiera irse a la playa, que se baje al Sur", bromeaba un bilbaíno. En el Sur también lo han notado. Sevilla: de 41 a los 31. Lo miran y no se lo creen.

En Barcelona, diez grados de máxima menos, lo que ha provocado que muchos hayan dormido mucho mejor esta noche. En Madrid también se ha notado, sobre todo en la Sierra: 16 grados menos. Por fin podemos salir de la sombra y disfrutar de un sol suave. Para el viernes, vuelve el calor.