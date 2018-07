Acampada ante el 'Banc Expropiat' tras las cargas que terminaron con siete mossos y 13 manifestantes heridos

Acampados a las puertas del Banc Expropiat, llegaron la noche del domingo y no tienen pensado marcharse. "No somos ninguna organización, no somos ninguna asociación, somos individuos que luchamos a favor del Banc Expropiat", explica uno de los manifestantes.

A través de un comunicado el Banc Expropiat han cargado contra la prensa y a la Policía, han defendido la violencia y apuntan a que seguirán luchando para recuperar el banco. Tras un fin de semana de movilizaciones, la tensión terminó con varias cargas policiales.

Durante horas, los manifestantes dispararon con pistolas de agua a los mossos y les embadurnaron. Mientras intentaban avanzar, los incidentes terminaron con varios heridos. "Quemar coches, quemar motos, en calles estrechas como Gràcia, si nos ponemos a mirar las imágenes un día saltará a un inmueble y tendremos una desgracia", explica Josep Lluís Trapero, comisario jefe de los Mossos.

Esta mañana Ada Colau ha vuelto a insistir en que intentarán dialogar para buscar una solución y ha agradecido la disminución de la violencia: "Nada comparable a la semana pasada y hago un agradecimiento a la contención de todas las partes y creo que es el camino".

El ministro del Interior en funciones ha criticado la gestión del Ayuntamiento y asegura que el conflicto se está cronificando: "Me parece lamentable que lo más que haya hecho el Ayuntamiento es pedir proporcionalidad a los Mossos en vez de pedir a los violentos que dejen de actuar así".

Esta semana tienen pensado continuar con las movilizaciones, su objetivo dicen, es recuperar el espacio okupado.