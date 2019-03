El 2013, el peor año en libertad de prensa desde hace una década

La libertad de prensa parece una utopía. En lo que va de año 16 periodistas han muerto y más de 160 están encarcelados. Todo por hacer su trabajo: informar. En los países en guerra como Siria el trabajo de los reporteros es complicado. Al peligro de las bombas, se suman los grupos radicales que llegan incluso a secuestrarlos.

México es uno de los países más peligrosos para los periodistas. En la última década han sido asesinados más de 80 informadores y 17 han desaparecido. “La Fiscalía para delitos contra la libertad de prensa se creó en 2006 y desde entonces solo ha habido una condena” explica una periodista. Los cárteles de la droga y las presiones del Gobierno en este país hacen que se los propios periodistas quienes opten por la autocensura para salvar su propia vida.

En España el problema es diferente. Ocupamos el puesto 35 del ránking de Reporteros Sin Fronteras. Nos superan en libertad de prensa países como Finlandia, Costa Rica o Ghana. En parte debido a situaciones como cuando el presidente del Gobierno da una ‘rueda de prensa’ y los periodistas lo ven a través de una pantalla desde otra sala.

Un silencio que no perjudica tanto a los comunicadores, sino a los ciudadanos. Plantarse ante los poderes para no cubrir ruedas de prensa sin preguntas. Porque sin periodistas no hay periodismo y sin él, no hay democracia.