Rosalía vuelve a ser el centro de todas las miradas en redes sociales, pero en esta ocasión no es por una cuestión musical. No, la artista no ha lanzado una nueva canción, ni ha anunciado gira, ni ha avisado de la llegada de un nuevo disco. Esta vez ha sido por una fotografía que ha desconcertado y divertido a muchos usuarios: Rosalía, ¿eres tú?

Es la pregunta que le ha lanzado el periodista Oriol Soler, que en Twitter ha publicado una fotografía en la que aparece con un grupo de amigos y una joven desconocida. A esta imagen le acompaña el siguiente mensaje: "Hola, Rosalía. Necesitamos saber una cosa. Hicimos el Camino de Santiago hace unos años (2011-2012), con unos amigos. Estuvimos una tarde con una chica que se llamaba Rosalía y que era de Barcelona. ¿Eres tú? Estamos apostando y lo tenemos que resolver".

Efectivamente, en la fotografía colgada por Oriol en Twitter aparece una joven con características muy similares a las de Rosalía, aunque su rostro se ve algo difuminado por la calidad de la imagen, y no se puede apreciar de primeras si se trata o no de ella. El tuit del periodista no ha tardado en difundirse por Internet, y ya cuenta con más de 8.000 likes y más de 1.000 comentarios.

Aunque la artista aún no ha se ha manifestado en relación a esta fotografía, la historia que cuenta Oriol podría ser cierta, y lo habría corroborado, sin querer, la propia Rosalía. Fue en un tuit que publicó en agosto de 2018, donde explicaba que había realizado sola el Camino de Santiago mientras deseaba poder dedicarse a la música.

"Santiago fue mágico. Cuando tenía 19 años me fui a hacer el Camino de Santiago sola, y mientras lo hacía pedía de corazón poder llegar algún día a dedicarme a la música. Me emocionó tanto volver a esta ciudad para cantar en ella", escribió en la red social Rosalía. La cantante tenía 19 años en 2012, fecha que encaja con la descripción de Oriol, por lo que dicho acontecimiento podría haber sucedido.