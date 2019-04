Rajoy se reunirá con Pedro Sánchez el próximo miércoles dentro de su ronda de contactos para buscar apoyos

En el PP creen que se ponga como se ponga el PSOE a algo terminará diciendo 'sí'. "Dijo 'no' al Partido Popular, 'no' a Rajoy, pero también dijo 'no' a las terceras elecciones, y una de las dos cosas no va a suceder", destaca Fernando Martínez-Maíllo en el Comité Federal del PSOE.

Los socialistas más cercanos a Sánchez, de momento, se hacen los duros. "Un partido lo que no puede es estar diciendo una cosa y 15 días después hacer otra cosa, porque pierde toda su credibilidad y la confianza que los ciudadanos han depositado", explica Antonio Hernando. "El señor Rajoy tiene suficientes en el arco parlamentario como para poder ganarse la investidura, que trabaje entre sus afines", detalla, por su parte, el diputado del PSOE, Rafael Simancas.

Pero desde el Gobierno insisten en cortejar al PSOE, quieren y tienen que entenderse con ellos. "La disposición de Rajoy para hablar con Pedro Sánchez es permanente e incondicional", indica el ministro de exteriores en funciones José Manuel García Margallo. Además, ya hay cita. Este miércoles se verán en el Congreso y hay voces que creen que Sánchez no deben entorpecer a Rajoy si consigue sumar a otros partidos

"Nosotros no vamos a estar entorpeciendo a Rajoy para ver si fracasa y de esa manera intentarlo nosotros y haciendo cabriolas", señala Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha. Pero eso sí, piden que se ponga las pilas. "¿Cuándo el señor Rajoy va a dejar de decir obviedades y se va a poner a trabajar?", se pregunta Alfredo Pérez Rubalcaba. Si Rajoy tiene un plan, empezaremos a intuirlo este martes y lo veremos a partir del miércoles.