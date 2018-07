Pablo Iglesias: "Rajoy será investido en septiembre con la abstención del PSOE"

"¿Mi quiniela? si Mariano Rajoy no lo consigue en la primera vez, en la siguiente el PSOE se abstendrá", ha pronosticado Iglesias en una entrevista, en la que ha considerado "prácticamente imposible" un acuerdo con los socialistas, de quienes ha dicho que "no han digerido" la aparición de Podemos.

Ha argumentado que si el PNV y CDC mantienen su posición de no respaldar la reelección del líder del PP, "al final tendrá que decir el PSOE si Rajoy gobierna o no". No obstante, ha desconfiado de lo que puedan votar los nacionalistas vascos y catalanes en la sesión de investidura prevista por el PP para la primera semana de agosto, después de lo ocurrido este martes en la elección de los miembros de la Mesa del Congreso.

Se ha mostrado convencido de que, aunque se "avergüenzan", el PNV y CDC fueron los que dieron los diez votos que permitieron a Ignacio Prendes (C's) y Rosa Romero (PP) ser los nuevos vicepresidentes primero y tercera de la Mesa, respectivamente.

"Blanco y en botella", ha recalcado el líder de Podemos, para quien ambos partidos nacionalistas tienen "ahora muy difícil explicar en Cataluña y el País Vasco lo que han hecho". Después de esta "cómica" situación en la que "CDC y PNV pactan con el PP", Iglesias ha dejado en manos de En Común Podem el apoyo de Podemos para que Convergencia tenga grupo parlamentario propio en el Congreso.

"A priori no veíamos ningún inconveniente", ha asegurado, pero ha añadido que "dadas las circunstancias", seguirán la línea que marque Xavier Doménech. Iglesias también ha desconfiado de Ciudadanos, cuya palabra es "la de don Pimpón, en Barrio Sésamo", y ha dicho que "es la fuerza política que menos credibilidad tiene en este país".

"Con nosotros nadie tiene dudas", ha recalcado, al tiempo que ha reafirmado su voto en contra a un nuevo gobierno de Rajoy, una posición que trasladará al Rey en la nueva ronda de consultas para proponer candidato a la investidura. Preguntado por si Felipe VI podría sugerirle un cambio de postura para desbloquear el país, ha respondido que no cree que el Monarca se lo pida, pero que si lo hiciera, le diría que "se equivoca en sus funciones".