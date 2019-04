Ximo Puig: "Nosotros no vamos a renunciar a la presidencia de la Generalitat"

El candidato del PSPV a la Presidencia de la Generalitat, Ximo Puig, ha identificado el futuro endeudamiento como principal escollo en las negociaciones para la conformación de un nuevo Gobierno, aunque ha insistido en la necesidad de alcanzar un acuerdo esta misma semana.

"Quiero que se constituya cuanto antes un gobierno, el calendario no puede alargarse más, no tiene sentido. Si no llegamos a un acuerdo antes del viernes, ¿quién dice que lo podamos alcanzar dentro de un mes? La Comunitat ya ha vivido suficientes espectáculos", ha afirmado.

En este sentido, ha subrayado que el nuevo gobierno "no puede esperar", porque tampoco "pueden esperar quienes esperan becas de comedor escolar o la supresión del copago".