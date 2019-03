Xavier Trias: "Ni estoy loco, ni soy millonario ni tampoco soy tonto"

En la presentación de la red WIFI comercial GuaiFi, Trias ha reiterado que "es falso" y que "demostrará" que no tiene 13 millones en el extranjero ni 200.000 euros en cuentas en bancos españoles, como asegura ese rotativo. "Si tuviera 200.000 euros no los tendría parados en una cuenta porque tampoco soy tonto", ha señalado el alcalde, que ha lamentado que El Mundo "continúe equivocándose a pesar de que saben que yo digo que es falso y lo demostraré".

Para ello, además de querellarse contra los periodistas que firman los artículos, el alcalde ha pedido a la entidad bancaria de la Confederación Helvética Union de Banques Suisses (UBS) que informen de si existe cualquier cuenta, depósito o producto financiero del tipo que sea de titularidad de Xavier Trias i Vidal de Llobatera.

"Es difícil conseguir estas cosas de los bancos suizos, personalmente, verbalmente, he conseguido que me confirmaran que no tengo cuentas, pero yo necesito que sea por escrito", ha señalado Xavier Trias, que también ha pedido a los bancos de Andorra que certifiquen que no tiene cuentas bancarias en el Principado.

El alcalde ha asegurado que le "da miedo" que haya gente que pueda hacer circular cosas que son falsas "de acuerdo con personas que tienen cargos de responsabilidad del Estado". "Esto radicaliza mis posiciones políticas", ha reconocido Xavier Trias, partidario de que Cataluña sea un estado independiente.