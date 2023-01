El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, ha pedido disculpas por las palabras que dijo sobre su excompañero de equipo este sábado. "Me sabe mal por Alves", fueron las palabras que pronunció y que han sido muy criticadas. Por ello, tras el partido ante el Getafe, y antes de que comenzaran las preguntas de los periodistas en rueda de prensa, ha querido "aclarar" lo que dijo.

"Creo que se ha malinterpretado un poco lo que quería decir. Puede que no estuviera del todo contundente con mis palabras, y por eso creo que es importante que me explique, porque es un tema bastante escabroso y bastante importante. Evidentemente, obvié un poco el tema de la víctima. Hemos de condenar todos estos actos, lo haya hecho Dani o lo haya hecho cualquier otra persona", ha defendido, al tiempo que ha reconocido que no estuvo "del todo afortunado" este sábado, y ha pedido "disculpas a la víctima y a las víctimas de estos actos de violencia de género y de este tipo de violaciones".

Dicho esto, Hernández ha expresado que le "sabe mal que Dani haya podido hacer este tipo de acto". "Me sorprende y, sobre todo, quiero mostrar todo mi apoyo a la víctima en este caso", ha manifestado, tras lo que ha insistido en que cree que no estuvo "afortunado" este sábado, y que entiende que haya "habido mucha crítica". "Pido disculpas", ha concluido.