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Crisis en Ceuta

El Gobierno admite el rescate a migrantes en el mar el 30 de julio pero insisten en que desconocen si los arrojó un buque de Marruecos

¿Qué ha pasado? Fuentes de Interior a laSexta afirman que no hubo llamada alguna al Centro Operativo de la Guardia Civil en Algeciras. Salvamento Marítimo reconoce que sí realizaron rescates en aguas cercanas a Ceuta.

Foto de archivo de Salvamento Marítimo Foto de archivo de Salvamento MarítimoEuropa Press
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Fuentes del Ministerio del Interior a laSexta insisten en que no hubo llamada alguna de Salvamento Marítimo al Centro Operativo de la Guardia Civil en Algeciras, en los rescates realizados a migrantes cerca de Ceuta que saltaban de un barco militar de Marruecos el 30 de julio.

"No tenemos registrada ninguna llamada. Si hubo rescates no sabemos en qué condiciones se produjeron", han expuesto dichas fuentes.

En ese sentido, Salvamento Marítimo y Seguridad Marítima, que dependen del Ministerio de Transportes, confirmaron en Europa Press que sus barcos recogieron a migrantes cerca de Ceuta después de saltar de un buque marroquí.

La información, adelantada por 'Artículo 14', aseguraba que el barco de Salvamento Marítimo divisó el día 30 de julio la presencia de embarcaciones marroquíes en aguas cercanas a Ceuta y que, además, vieron cómo los migrantes saltaban.

Ante esto, Salvamento Marítimo ha confirmado a Europa Press que rescataron a esas personas, al ser su función la de salvaguardar la vida humana en el mar.

Una vez realizado el rescate, el buque español ha de llevar a la costa española a los migrantes al no poder retornarlos a Marruecos.

Fue el primero de los dos días en los que se produjo la llegada masiva de migrantes a la ciudad de Ceuta, en una entrada irregular que se cifró en unas 80.000 personas.

Gran parte de los que llegaron durante esas jornadas han retornado a su país, permaneciendo aún en la ciudad autónoma unos 10.000.

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