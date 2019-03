Los vecinos de Alcázar de San Juan mantienen su pulso con el alcalde por un agua pública

Un equipo de laSexta ha pasado la noche con la veintena de vecinos que siguen encerrados en el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. Es la segunda noche que duermen en un pasillo, el único espacio en el que les permiten estar.

Es la imagen de la solidaridad ciudadana. A pesar de la prohición del alcalde, han conseguido comida y acceso a agua. Y pretenden reunirse con el alcalde, que ha adelantado el pleno al viernes, pero aún no han decidido si acudirán. Le piden que les escuche y que sólo se debata la consulta popular. No quieren privatizar su agua.

Desde primera hora centenares de vecinos se mantienen concentrados frente al Ayuntamiento. Desde fuera y desde anoche, no han parado de dar apoyo a los encerrados. Piden tranquilidad para que no se repitan las cargas policiales que dejaron varios heridos y un detenido. La intención es continuar porque, dicen, su lucha no se apaga.