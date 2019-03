Susana Díaz: "Creo en la honradez de Chaves y Griñán, no ocultan nada"

La presidenta de la Junta de Andalucía ha dicho que confía en Chaves y Griñán y ha insistido en que si se imputa algún delito a un aforado, será "la primera en pedirles que abandonen el escaño". En declaraciones a los periodistas en el Parlamento, ha manifestado que lo que ha hecho hoy el TS es abrir una causa y ellos han dicho "voluntariamente que quieren declarar, porque no tienen nada que ocultar y nada que temer".



Díaz ha hecho estas declaraciones a los periodistas en el Parlamento andaluz tras conocerse hoy que el Tribunal Supremo se hará cargo de la parte del sumario de los ERE en Andalucía que afecta a cinco aforados, entre ellos los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.



La presidenta ha afirmado que Chaves y Griñán han comunicado que irán voluntariamente a declarar porque "no tienen nada que ocultar ni que temer" y ha defendido su derecho a explicar ante el Supremo lo que quieran aclarar. No obstante, ha reiterado su posición de que "si hay indicios de delito y se puede imputar un delito a algún aforado del PSOE seré la primera en pedirles que abandonen el escaño".