Susana Díaz acusa a Casado y al PP de hacer una "campaña tóxica" en Andalucía

En una entrevista en Onda Cero, la dirigente socialista se ha referido de esta forma a los "constantes ataques" a Andalucía del PP y ha dicho que entendería, aunque no comparta, las críticas a ella y a su gestión.

"Cuando dicen que Andalucía es una anomalía, no me critican a mí, critican a los ciudadanos que deciden libremente con su voto; y cuando hablan de la educación insultan a los niños. Tenemos problemas en educación que estamos resolviendo, pero son en Secundaria", ha enfatizado Díaz.

La candidata socialista se ha comprometido a que si no tiene capacidad para formar gobierno tras las elecciones autonómicas no va a "castigar a los ciudadanos", en referencia a la posibilidad de bloquear la formación de otro ejecutivo en Andalucía. Partidaria de acabar con la dinámica de bloques, ha precisado que esto supone que está dispuesta a dialogar "con todo el mundo en un tiempo en el que no va a haber mayorías absolutas".

"Todos tendremos que hablar con todo el mundo. Lo intenté a comienzos de la legislatura y me tuvieron 80 días de bloqueo. Cuando uno no puede formar gobierno tiene que dejar, si hay una alternativa, que se gobierne", ha subrayado.