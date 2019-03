Sólo 8.000 erasmus de los 30.000 actuales recibirán becas

Los estudiantes no están tranquilos. Están mosqueados. Después de toda la polémica acerca de sus becas, los erasmus no se fían del ministro de Educación, porque a día de hoy, la mayoría de alumnos que están aprendiendo en el extranjero no recibirán ayuda del estado.

Laura Zornoza, una chica que se va con la beca Erasmus tres meses, afirma que "la tónica general es que no se sabe qué va a pasar porque si nos la han colado una vez nos la pueden colar otra".

Este sábado entra en vigor la norma ministerial que sólo otorga ayudas a los estudiantes que tienen la beca general del ministerio. Unos 8.000. El resto, más de 20.000, están a la espera de que la rectificación del ministro sea oficial. El problema es que esa rectificación no ha pasado el trámite del senado por un error de tramitación.

"Parece todo con mucho oscurantismo para una cosa que tenía que estar hecho desde hace un mes" afirma Zornoza.

El Partido Socialista cree que detrás de ese oscurantismo hay una intención: "No tenían intención de presentar esa enmienda porque ellos sabían cuál era el plazo, lo habían puesto en la mesa del senado, que es del partido popular. ya está bien de mentiras y engaños" afirma Rafael Simancas, diputado del PSOE en el congreso.

El tiempo corre, y hay estudiantes que no pueden esperar más. Como Rafael Écija, estudiante de Erasmus en Bruselas: "Hay gente que es verdad que están pasando dificultades económicas, que no pueden esperar y lo que no pueden estar es con el juego de ahora te lo doy, ahora te lo quito".

Los erasmus seguirán luchando, porque la orden que ha entrado en vigor este sábado sí que se aplicará a los estudiantes del próximo año.