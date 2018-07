Sánchez se enfrenta a la segunda votación de investidura sin avanzar en las negociaciones

En el Congreso se repetirán algunas de las escenas de hace 48 horas, y parece que también el resultado ya que sigue sin obtener los suficientes 'sí' y ni siquiera tiene asegurado conseguir el de Coalición Canaria y la abstención del PNV.

Los puentes entre el PSOE y Podemos siguen rotos desde el duro enfrentamiento que protagonizaron sus líderes en la Tribuna. Con las referencias a la cal viva y a Felipe González, por las que Pablo Iglesias, no piensa pedir disculpas: "No dije nada que fuera mentira, creo que lo que dije es cierto".



En Podemos dicen estar sorprendidos por la piel tan fina de quienes tan duramente les han criticado a ellos. Iñigo Errejón asegura que ellos "también han recibido palabras muy gruesas".



Una actitud de Podemos que en el PSOE escuece. Su respuesta no quieren que suene a amenaza, pero dejan caer que podrían comenzar a reflexionar sobre los pactos alcanzados en los Ayuntamientos.



Mientras, en el PP solo esperan a que pase pronto el trámite de esta tarde, para ver si, como por arte de magia, todo es diferente la semana que viene.