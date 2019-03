Sáenz de Santamaría: "El PP lleva dando explicaciones sobre Bárcenas desde enero"

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno ha defendido la actitud de su formación respecto al 'Caso Bárcenas'



La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha defendido que el Partido Popular "ha venido dando explicaciones cumplidas" sobre su contabilidad a raíz de los supuestos sobresueldos ilegales en la formación destapados en el marco del 'caso Bárcenas' y ha puesto en valor que el Gobierno está "centrado en trabajar" por el futuro del país.



Sáenz de Santamaría ha respondido brevemente a dos preguntas del 'caso Bárcenas' antes de presentar el 'Anuario para abogados' de La Ley en el Hotel Intercontinental de Madrid.



Al ser cuestionada sobre la credibilidad que otorga a las informaciones sobre los sobresueldos que habrían recibido dirigentes como el mismo Mariano Rajoy cuando era ministro de José María Aznar, la vicepresidenta ha respondido: "El PP, hoy mismo pero ya desde el mes enero, ha venido dando explicaciones cumplidas de ese asunto, que está reflejado en su contabilidad y ha sido auditado por el Tribunal de Cuentas".



"Si me pregunta como Gobierno, es un asunto que está 'sub iudice' por lo que entienda que yo, a diferencia de otros, me gusta respetar la independencia del Poder Judicial y de los jueces", ha agregado.



Preguntada por la repercusión que tiene 'caso Bárcenas' en la imagen del partido, Sáenz de Santamaría ha afirmado que ella "puede hablar del Gobierno" y, en este sentido, ha recalcado que el Ejecutivo "sigue trabajando intensamente" para plantear reformas que son "clave para el futuro de nuestro país". "Hay que seguir trabajando y nosotros estamos centrados en trabajar", ha concluido.