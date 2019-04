Sáenz de Santamaría: "No es coherente el intento de hacer ver que algunos partidos no son dignos de apoyo"

CREE QUE "NO SE RESPETA" LA VOLUNTAD DE LOS CIUDADANOS

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, no cree que sea coherente dejar fuera de los pactos al Partido Popular al no "respetar la voluntad de los ciudadanos" al no incluir en las negocicaciones para pactar al partido "más votado". Santamaría ha dicho que "no es coherente el intento de hacer ver que algunos partidos no son dignos de apoyo". Hasta el 13 de junio como fecha máxima no se conformarán los nuevos gobiernos tras el 24M.