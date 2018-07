Rivera pide al PP que dialogue, pero que lo haga sin que Rajoy lidere la regeneración

Albert Rivera ha alertado de que España "debe tomar la bandera de la regeneración" para que el nuevo Gobierno esté "libre de corrupción y de chantajes" y ese objetivo hay que tomárselo "con ganas" y "creérselo".

Rivera no ha aclarado en Cope si opina que Rajoy debe dar un paso atrás para facilitar la gobernabilidad, aunque sí ha dicho que ve "difícil" que el jefe del Ejecutivo en funciones pueda hacer frente al "chantaje" de personas como Rita Barberá o Luis Bárcenas, una opinión que, a su juicio, comparten "la mitad" de los votantes del PP. "Es una cuestión de etapa política. No me importa que sea Rajoy o que no sea Rajoy, sino que haya una regeneración", ha insistido.

El presidente de Ciudadanos ha afirmado que no es el momento de hablar de "sillas" o de quien podría ocupar la vicepresidencia de un hipotético gobierno integrado por PP, PSOE y Ciudadanos, sino de sentarse a hablar para buscar puntos en común entre las tres fuerzas constitucionalistas.

"Si no hay mimbres o voluntad, el baile de sillas o el ofrecer vicepresidencias no creo que vaya a solucionar esto", ha remarcado en referencia a una información del diario El Mundo que apunta a que Rajoy estaría dispuesto a ofrecer la Vicepresidencia del Gobierno al socialista Pedro Sánchez.

A la espera de la apertura de ese nuevo diálogo, Rivera se ha felicitado de que se haya evitado ya un gobierno con los independentistas después de que Podemos "reventara" y "dinamitara" cualquier posibilidad de acuerdo la semana pasada. "Podemos venía a solucionar su crisis interna y por eso ha convocado un referéndum para el desacuerdo, igual que Syriza en Grecia que es el modelo de Pablo Iglesias", ha denunciado.

Rivera ha negado que Ciudadanos se haya "fusionado" con el PSOE por la firma de su acuerdo de gobierno. Un acuerdo que, ha avanzado, perderá su vigencia si se convocan nuevas elecciones generales para el 26 de junio. Pese a que las encuestas auguran una subida de su partido y la posibilidad de que pudiera formar una mayoría junto al PP, Rivera no desea esos comicios porque los ciudadanos "le pagan" para que intente formar gobierno.

Ha pedido al resto de partidos que no hagan "cábalas" sobre un incierto resultado electoral y por eso ha emplazado al PP a sentarse a negociar antes de abocar a España a unos nuevos comicios. "¿Por qué vamos a aplazar futuros diálogos cuando lo podemos hacer hoy?, ha advertido Rivera, que está convencido de que en las dos semanas que restan "hay prórroga y tiempo para jugar" para evitar unas elecciones que costarían más de 100 millones de euros al erario público.