Rivera cree que no ha cambiado "nada" tras la reunión de Sánchez e Iglesias

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dicho que no cree que "haya cambiado nada" tras la reunión de esta mañana entre el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y el de Podemos, Pablo Iglesias, al que ha acusado de "postureo" al renunciar a cargos que no tenía y de establecer vetos.

Rivera ha afirmado que lo último que ha habido "bueno" en España en los últimos meses ha sido el acuerdo entre Ciudadanos y el PSOE. También ha asegurado que unas elecciones anticipadas serían malas, pero "solo hay una cosa peor", ha dicho, un "mal Gobierno" que proponga un modelo económico como el de Grecia y Venezuela y subidas de impuestos, en referencia a Podemos.

"Todas las encuestas dicen que Ciudadanos va a sacar más escaños, pero a mí de qué me sirve", ha apuntado Rivera, que ha añadido que las fuerzas políticas o se entienden ahora o se tendrán que entender en septiembre.

Rivera ha comentado que del Pablo Iglesias "de la cal viva" al de hoy ha habido un cambio por las encuestas y por las "crisis interna" de Podemos y ha añadido que ve al líder de la formación morada un cambio táctico por el miedo a la situación interna y a unas nuevas elecciones.

Rivera, que se ha preguntado "dónde está el PP", ha pedido al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, que "mueva ficha" y autorice a sus equipos a negociar con Ciudadanos y el PSOE.

El líder de Ciudadanos ha comentado que no sólo hay un problema de investidura sino de gobernabilidad y, tras defender el acuerdo entre el PSOE y su partido, ha insistido en que deben negociarse reformas y políticas más que discutir por cargos y ministerios.

Sobre una reunión entre él, Sánchez e Iglesias ha opinado que no es "imposible", pero ha dicho que no le ve la utilidad a una entrevista entre líderes porque el trabajo se hace entre equipos y no en encuentros de cara a la galería.