Representantes de Educación de cinco autonomías plantan a Wert

Le han pedido con la lectura de este escrito paralizar el real decreto de becas, al considerar que ese modelo perjudica gravemente al alumnado y a sus familias. Y también paralizar el real decreto de reválidas, porque se pervierte el sentido educativo de las evaluaciones y elimina las competencias autonómicas en materia educativa.

Y aunque, aún descolocado, el ministro no atinaba a ponerle nombre a la petición. "El... mmh... deseo... no, realmente no era un deseo. Ehhm... Ni tampoco sé muy bien lo que era. La exigencia en todo caso", ha dicho.

Ha considerado las exigencias, imposibles. Y el plantón "una falta de consideración no solo hacia el ministerio sino de forma especial al resto de las comunidades autónomas", ha explicado.

El Real Decreto que tan poco les gusta, establece reválidas externas en 4º de la ESO y 2º de Bachillerato estructuradas en tres bloques de pruebas, que se evaluarán con un máximo de 350 preguntas que serán tipo test, con cuatro alternativas de respuesta semiconstruida, aunque también habrá pruebas de expresión escrita y oral. Entrará en vigor en el siguiente curso académico.

Sobre el futuro decreto de umbrales de renta, Educación mantiene que es prácticamente igual al de este curso. Pero eso es poco para los responsables autonómicos que piden umbrales de ayuda más amplios para que las ayudas lleguen a más alumnos. Y eso para los responsables autonómicos sigue siendo poco.