Los rectores amenazan con subir el aprobado al 5,5 si Wert no da marcha atrás

Un grupo de cuatro miembros de la comisión permanente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, CRUE, ha hecho estas declaraciones antes de entrar en el Ministerio para reunirse con Wert e insistirle en que rechazan su real decreto sobre becas del próximo curso en el que se exige un 6,5 para optar a una beca de acceso a la universidad.

Los Rectores piden que Wert reconsidere las medidas pidiéndole que prime la renta sobre la nota, ya que se tratan de becas que favorecen la igualdad de condiciones para los estudiantes y no debe confundirse con las de mérito, como las becas de excelencia."Requerimos que no se aumente el requisito de rendimiento académico a los estudiantes con dificultades económicas", ha resaltado el rector de la Universidad Autónoma de Madrid, Jose María Sanz.

"Estamos hablando de personas", ha sentenciado. Por otra parte, preguntado por si la CRUE cuenta con datos de alumnos que por no llegar al 6,5 no podrían acceder a una beca el próximo curso, de mantenerse esa exigencia, el rector de la Autónoma ha añadido que cada universidad tiene sus cifras y que él sabe que, en las públicas gallegas, el 44 % de los alumnos aprobados en selectividad no alcanzaron esa nota.

Sanz ha estado acompañado por los rectores de la UNED, Juan Antonio Jimeno; de Sevilla, Antonio Ramírez de Arellano, y el de la Pública de Navarra, Julio Lafuente, mientras que ha entrado por separado a la reunión el de la Universidad Politécnica de Madrid, Carlos Conde.