Rajoy se enfrenta a las primeras voces del PP que piden su dimisión

Alberto Garre, Expresidente de la Región de Murcia, es el primer dirigente del PP que lo dice alto y claro: "Por el interés de España y del PP, Rajoy debería dar un paso atrás".

En el Gobierno, por su parte, se han apresurado a ningunear al expresidente murciano. Sáenz de Santamaría cree que se debe a que es un político que "está de salida".

Fuentes de la dirección del PP aseguran que Garre está cabreadísmo porque le dejaron fuera de la listas del Senado, pero él asegura que "la palabra venganza no está en mi vocabulario", recuerda que el problema que plantea no es algo "singular". Por su parte desde el entorno más cercano a Rajoy hablan de una voz aislada, y un ejemplo es Fernández Díaz, quien ha dicho en Espejo Público que "no hable por los demás".

Él mismo admitió hace unos días que no todos le quieren en su partido como candidato. Es el caso de uno de los vicepresidentes de la Diputación de Alicante que en su cuenta de Facebook, también le pidió a Rajoy que se vaya.

Sin embargo, dirigentes que suenan como eternos sucesores niegan un clamor anti-Rajoy, y un ejemplo es Cifuentes, quien ha dicho que "es el mejor presidente de la historia de España".