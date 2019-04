Rajoy cuestiona los pactos del PSOE

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha hablado sobre los pactos desde la Moncloa. Ha dicho que no se va a reunir con Pablo Iglesias, "no lo tengo previsto", ha zanjado. Rajoy ha puesto el foco en el secretario general del PSOE y ha dicho que se encuentra muy preocupado por la deriva de Sánchez hacia la izquierda y la exclusión del PP "El PSOE, que se supone que debería estar en la centalidad democrática, dijo que pactaría con todos con la excepción del PP y Bildu, me parece profundamente antidemocrático e incongruente con lo que se está haciendo en Andalucía", ha añadido.

Publicidad