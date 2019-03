Rajoy: "Si a alguien beneficia la reforma fiscal es a los pensionistas"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este martes durante su intervención en el Pleno del Senado que la reforma fiscal, por primera vez en la historia, tiene un "altísimo contenido social" y ha asegurado que "no va a haber más ajustes".

Rajoy ha recordado las ayudas "muy importantes" que recoge el IRPF en materia social como, por ejemplo, las deducciones a quienes tengan un determinado número de hijos y a quienes tengan a cargo personas mayores o discapacitadas.

El presidente del Ejecutivo ha recordado que el Gobierno subió los impuestos "porque era un momento muy difícil" para el país, ya que España estaba a "punto de ir al rescate", algo que "afortunadamente no ocurrió". "La reforma fiscal que creemos que ahora podemos hacer tiene dos objetivos.

El más importante crecimiento económico y generación de empleo y otro, también importante, que es seguir aumentando la competitividad del país", ha afirmado el presidente del Gobierno, quien ha señalado que esta reforma tiene un "alto contenido social".

En respuesta al portavoz en el Senado del Grupo Parlamentario Socialista, Marcelino Iglesias, que demandó al Gobierno una mayor atención a los jubilados que "tienen que elegir a veces entre comer y comprar medicinas", Rajoy ha asegurado que la reforma fiscal beneficia más a los pensionistas.

"Ahora que las cosas están mejor estamos en condiciones de hacer lo que siempre nos pareció sensato y razonable, una reforma fiscal y bajar los impuestos a los españoles. Dice usted no haga más ajustes, y ya he dicho aquí que no va a haber más ajustes, y dice hay margen para hacer más con los pensionistas, pero esta reforma que, por lo visto no se ha leído, a los que más benefician es a los pensionistas porque les baja los impuestos a todos", ha manifestado Rajoy.

Asimismo, ha afirmado que, en cualquier caso, se han establecido reglas de juego para que "si ustedes vuelven al Gobierno no podrán volver a congelar las pensiones". Por su parte, Iglesias ha recordado al presidente del Ejecutivo que gobernar "es elegir, y si hay margen, ¿por qué no se recupera el pacto de Toledo con los jubilados?", ha subrayado.