Rafael Blasco abona los 200.000 euros de fianza para evitar ir a la cárcel

El exconsejero de Solidaridad y Ciudadanía y ex diputado No Adscrito en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco, ha pagado la fianza de 200.000 euros impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, con lo que evitará entrar en prisión hasta que, en su caso, se declare firme la sentencia que le condena a ocho años de cárcel por malversación y prevaricación en la primera pieza del 'caso Cooperación', en la que se han juzgado irregularidades en ayudas concedidas a la Fundación Cyes para proyectos en Nicaragua.



Blasco ha depositado la fianza en la cuenta de consignaciones de la Sala de lo Civil y Penal del tribunal, con lo que no ingresará en prisión hasta que el Tribunal Supremo (TS) declare firme la resolución que le condena a ocho años de cárcel por un delito continuado de malversación de caudales, en concurso con un delito de tráfico de influencias, otro de prevaricación y un delito de falsedad en documento oficial. Precisamente este jueves por la mañana acaba el plazo para que las partes anuncien los recursos en el TSJCV.



El exconsejero -quien tiene embargadas cuentas y bienes por parte del Tribunal de Cuentas- tenía un plazo de 48 horas -una vez notificada la resolución- para depositar la fianza, y este miércoles ya la ha hecho efectiva. Así mismo, ha entregado su pasaporte, con lo que no podrá salir de España. También tiene la obligación de comparecer periódicamente ante el tribunal, para evitar cualquier riesgo de fuga.



Todas estas medidas cautelares fueron adoptadas este mismo martes por parte del tribunal que juzgó tanto a Blasco como a otros ocho condenados por esta primera pieza del 'caso Cooperación' -en total, hay tres-, después de que en una vista, las acusaciones -Fiscalía Anticorrupción, Abogacía de la Generalitat y Antonio Penadés- solicitaran para el exconsejero la prisión incondicional y, subsidiariamente, el pago de una fianza de dos millones de euros ante el riesgo de fuga.