"Quien recibía las donaciones en el PP me llamó para que le ayudara a pagar su hipoteca"

Las que fueron exsecretarias de Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta cuando éstos eran tesoreros del PP, tienen que explicar ante el juez Ruz, los detalles de cómo se producían las donaciones al Partido Popular.



Benito Martín es donante del Partido Popular desde hace más de 15 años y en los últimos tiempos ha llegado a desconfiar seriamente de dónde iba a parar su dinero. "Quien recibía las donaciones me llamó para que le ayudara a pagar su hipoteca", afirma.



Jamás, salvo en una ocasión, le dieron comprobante alguno de donaciones que entregaba a altos cargos del partido. Y sus sospechas se consolidaron tras un encuentro en Génova con Esperanza Aguirre. La presidenta desconocía que estaba donando dinero. "Salí de Génova pensando que ella no tenía constancia y que estaba, además, preocupada por el hecho". "Le preocupaba que se estuviera recogiendo dinero y que además no llegara donde tenía que llegar", sostiene.



Y por eso teme que con el sistema de donaciones instaurado en el PP, muchos durante muchos años, hayan podido emular a Bárcenas. Cuyos ordenadores, por cierto, fueron vaciados por él mismo, según el abogado de Cospedal. "El disco duro utilizado por Bárcenas se lo lleva este señor y desaparece. El que se coloca, en estado de virginidad total, se elimina por el Partido Popular", ha declarado.