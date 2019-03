¿Puede la ignorancia librar de responsabilidad a la infanta Cristina?

PROPIETARIA DE AIZÓON AL 50% CON SU MARIDO

Los "no sé" y los "no recuerdo" de la infanta en su declaración ante el juez no le garantizan ser desimputada. Ella era propietaria de Aizóon al 50% con su marido, Iñaki Urdangarin. Esa es la clave para que el juez Castro decida finalmente si le sienta o no el banquillo.