El PSOE exige en el Senado la dimisión de Mato: "Tome la iniciativa y váyase"

RIFIRRAFE ENTRE PSOE Y PP

El Partido Socialista ha pedido a la ministra Ana Mato que dimita por su gestión en el caso del contagio de ébola. Carmen Menéndez, senadora por la Comunidad de Madrid del Grupo Socialista le ha dicho a la titular de Sanidad que "tiene que marcharse" porque "Rajoy no le va a cesar, por desgracia para el país, ha pasado de ser el presidente del no al no presidente". Ana Mato ha respondido que la oposición no tiene argumentos para pedir su dimisión.