Soraya Sáenz de Santamaría se defiende: "En mi puta vida he cobrado un sobre"

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha negado tajantemente haber recibido dinero en negro del PP: "En mi puta vida he cobrado un sobre", ha asegurado, después de que la portavoz del Grupo Socialista, Soraya Rodríguez, le ha acusado en el Pleno del Congreso de haber recibido 600.000 euros en sobresueldos del PP que podrían proceder de dinero ilegal.



En una conversación informal con los periodistas en los pasillos del Congreso, Sáenz de Santamaría ha reaccionado con sorpresa ante la acusación del PSOE y se ha preguntado cómo podría haber recibido en su cuenta una transferencia bancaria hecha desde el PP con dinero en negro, un ingreso declarado por el emisor y el receptor.



Según ha subrayado, la nómina pagada por el PP procede de las subvenciones que el Gobierno da a los partidos políticos. Pero, dicho esto, ha rechazado con evidente signo de enfado la acusación de la portavoz socialista.



La 'número dos' del Ejecutivo ha asegurado que nunca ha cobrado un dinero negro -"En mi puta vida he cobrado un sobre", ha dicho- y ha recalcado que estas acusaciones a la "gente honrada" y que "trabaja mucho" no le hace "ni pizca de gracia".



Tras lanzar su acusación en el Pleno del Congreso, Rodríguez ha insistido en los pasillos del Hemiciclo que la cifra de los 600.000 euros está "publicada" en los medios de comunicación y ha explicado las dudas del PSOE sobre el posible origen ilegal de este dinero.