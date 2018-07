Las primeras diferencias entre PSOE y Podemos ponen en peligro un posible acuerdo

Primera conversación entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez tras la propuesta de gobierno y aunque la definen de cordial, el acuerdo parece lejos después de que Pedro Sánchez haya publicado en su cuenta de twitter "hablaré de programa con las fuerzas progresistas. España exige soluciones y no sillones. Nunca lideraré un gobierno basado en la desconfianza".

Pero justo por eso, porque no hay confianza, Podemos quiere entrar en el gobierno, y si no lo hacen no apoyarán a los socialistas porque "no se cree en esa vía, ya que los votos que hemos obtenido piden un gobierno proporcional en el que tengamos al menos la mitad de los ministros", afirma Pablo Iglesias.

En los tiempos, ambos partidos tampoco coinciden, ya que los socialistas creen que todavia no es su momento. "Si llega el momento se hablará con todos, pero no es el momento de empezar la casa por el tejado", ha admitido César Luena. Sin embargo, Podemos pide que el gobierno empiece a andar ya, tal y como pidió Íñigo Errejón en el Objetivo.

A todo esto se le suma la manera de comunicar la oferta, una humillacion para los socialistas y que incluso critican los socios valencianos de Podemos en voz de Mónica Oltra, que cree que "primero hay que saber qué debemos hacer". PSOE y Podemos se han comprometido a seguir hablando, aunque la negociacion parece complicada.